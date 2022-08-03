تجديد حبس عامل وزوجته بتهمة قتل طفلتهما لكثرة بكائها 15 يوما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عامل وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل طفلتهما بسبب كثرة بكائها.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين اعتدوا بالضرب على طفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات بسبب بكائها المستمر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فاصطحابها إلى المستشفى، وادعوا سقوطها من الشرفة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بعد تعدي والديها عليها بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفلة- جثة هامدة، متأثرة بإصابتها، عقب تعدي والديها عليها في منطقة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والدي الطفلة المجني عليها، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.