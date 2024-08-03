شعبة السيارات: قرار وقف الاستيراد عشوائي وسيؤدي لزيادات غير عادية في الأسعار

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وقف إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة «نافذة» الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، ووقف الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات، «عشوائي».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن آلاف السيارات متراكمة حاليا في الموانئ، لافتا إلى أن المستوردين يدفعون رسوما عليها نظير الأرضيات، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية الإفراج عنها.

وحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات كارثية بشأن أسعار السيارات، قائلا إن وقف استيراد سيؤدي إلى زيادة غير عادية وقوية جدا في أسعار السيارات في السوق، فكلما قل المعروض زاد السعر.

وانتقد إغلاق منصة «نافذة» بشكل مفاجئ في مايو الماضي، دون إخطار مسبق للشركات المستوردة للسيارات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض إخطار الشركات المستوردة قبل شهر على الأقل لإتاحة الفرصة أمامها لتوفيق أوضاعها، من أجل حماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن شركات السيارات ملتزمة بعقود وخطط استيراد مع الشركات الأجنبية، لافتا إلى تراكم سيارات مستوردة بملايين الجنيهات عالقة في الجمارك.

واختتم متسائلا عن موعد إعادة فتح المنصة، قائلا: «لا نعرف حتى الآن موعد إعادة فتح المنظومة، هل يصح هذا الكلام؟».

يشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي، قال المرصد الإعلامي الجمركي، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تعمل بشكل منتظم، وأن السيستم لم يتوقف.