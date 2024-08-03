محمد العرابي: نتنياهو قد يمد الحرب حتى يصل ترامب للسلطة في الولايات المتحدة وفقا لتوقعاته

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يُريد إنهاء فترة رئاسته ببعض الإنجازات مثل وقف الحرب على غزة، لكن رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء السبت، أن نتنياهو قد يمد الحرب حتى يصل دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وفقًا لتوقعاته، خاصة وأن ترامب هو أكثر الأشخاص دعمًا لدولة الإحتلال.

وأوضح أن الداخل الإسرائيلي أصبح بالكامل يمينيا متطرفًا، ولم يعد هناك معسكر سلام الآن في تل أبيب، ولذلك يجب التعامل مع المجتمع الإسرائيلي الفترة المقبلة من هذا المنطلق.

وأشار إلى أن ملف الأسرى يؤلم تمامًا الشعب الإسرائيلي، وهذا الملف قد يؤدي إلى جنوح تل أبيب إلى السلام في المستقبل.

ولفت إلى أن القتال في غزة أثبت أن جيش دولة الاحتلال ليس بالصورة المُصدَّرة للجميع، حيث استطاعت المقاومة قهر هذا الجيش، خاصة في السابع من أكتوبر.