البحيرة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تُعد من أبرز المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية؛ لما لها من أثر ملموس في تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج بالمجان، مشيرة إلى أن المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب العلاجي، بل تمثل استثمارًا في صحة الإنسان المصري.

وأضافت "عازر": "ستتواجد الفرق الطبية اليوم بمركز شبراخيت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك على النحو التالي:

الفرق الثابتة متواجدة بالوحدات الصحية بقرى (الدفراوي – أورين – لقانة – مستناد – زمزم – محلتصا – كنيسة أورين – شبراريس – وحدة الرعاية الأساسية بشبراخيت – محلة فرنوي – القرداحي).

وستتواجد الفرق المتحركة الصباحية أمام مجلس مدينة شبراخيت – ومنطقة المطار بالدفراوي، والمسائية: أمام المسجد الكبير بقرية لقانة.

وتواصل الفرق، تقديم خدمات المبادرة، والتي تشمل التوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر، إلى جانب خدمات صحة المرأة، والصحة الإنجابية، والفحص الإكلينيكي، وتنظيم وتنمية الأسرة، والكشف المبكر عن الأورام، ومتابعة صحة الأطفال حديثي الولادة، واكتشاف الأمراض الوراثية وضعف السمع، ومعالجة حالات سوء التغذية بين تلاميذ المدارس، فضلًا عن الفحوصات الطبية الشاملة لكبار السن والمقبلين على الزواج.

جدير بالذكر أن المبادرة يشارك في تنفيذها 235 وحدة صحية ثابتة و47 فرقة طبية متحركة، تعمل على فترتين لتغطية كل المناطق خاصة النائية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين بسهولة.

وتدعت المحافظة، المواطنين بالتوجه إلى نقاط تقديم الخدمة؛ للاستفادة من تلك الجهود الطبية المتكاملة، والتي تُعد خطوة فعالة نحو تعزيز جودة الحياة، ودعم رؤية الدولة في بناء مجتمع صحي وآمن، يقوم على أسس الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني الشامل.