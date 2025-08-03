 الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب في الجيزة - بوابة الشروق
الأحد 3 أغسطس 2025 3:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب في الجيزة

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 3:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 3:45 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب بمخزن أخشاب بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 3 طوابق في شارع ترعة الزمر بمنطقة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء إلى محل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبًا لحالات الطوارئ.

وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وسيطرت القوات على الحريق، دون أي إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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