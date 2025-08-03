محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ: جاهزون لاستقبال الناخبين

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عددًا من المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية؛ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاقتراع، وعددا من اللجان بنطاق مدينة دمنهور.

واستهلت المحافظ، الجولة بمتابعة اللجنة العامة بمجمع دمنهور الثقافي، ولجان مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، ومدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، بالإضافة إلى تفقد سير لجنة مركز إعداد القادة بدوران جلال قريطم.

وخلال جولتها، أكدت أن جميع اللجان جرى إعدادها وتجهيزها بالكامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، تضم 633 لجنة فرعية؛ لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وشددت عازر، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، والتنسيق الكامل مع كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية؛ لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والأمان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، عبر تجهيز أماكن انتظار مناسبة ومظللة، وتهيئة مداخل ومحيط اللجان بالشكل اللائق.

ووجهت المحافظ، باستمرار أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق داخل وحول المقار الانتخابية، وتكثيف المرور الميداني للتأكد من جاهزية الأثاث، والإنارة، والتهوية، والمرافق الصحية، فضلا عن توفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكدت انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن؛ لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية مستجدات أو طوارئ.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على دعم ركائز الديمقراطية، وضمان إجراء انتخابات نزيهة وآمنة ومنظمة، تعكس وعي وحرص المواطن البحراوي على ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد.