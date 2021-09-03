عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يسلط الضوء على الجاسوسة الإسرائيلية يائيل مان، التي شاركت في اغتيال كبار قادة فتح في لبنان، وفارقت الحياة بعد خدمتها في صفوف الموساد، في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأوضحت الفضائية أن «مان» ولدت في كندا عام 1936 وهاجرت إلى إسرائيل عام 1968 وتم تجنيدها في الموساد عام 1971، وكانت عملية «ينبوع الشباب» في فردان – بيروت من أبرز مهامها.

دخلت الجاسوسة لبنان بصفة كاتبة سيناريوهات أفلام تعد فيلمًا وثائقيًا لشركة بريطانية، وكانت قصة الفيلم المزعوم تدور حول امرأة تعيش بين لبنان وسوريا، لكن العملية كانت تستهدف جمع المعلومات لاغتيال 3 من قادة حركة «فتح» وهم: كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار

استأجرت الجاسوسة الإسرائيلية منزلًا قريبًا من المبنى الذي يقطنه القادة، وجمعت ما استطاعت من صور للمبنى ودوريات الحراسة الخاصة بالهدف «عدوان»، وجهزت السيارات لنقل العناصر واستعانت بعملاء لمساعدتها.

وبحسب الفضائية، تسللت وحدة كوماندوز عبر البحر في 10 أبريل عام 1973، وتنكر عناصر الوحدة بقيادة إيخود باراك بأزياء نسائية وفجروا مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأشارت الفضائية إلى أن الجاسوسة الإسرائيلية لم تنس المشاركة في واجب العزاء، وبقيت في بيروت لأسبوع بسب التدابير الأمنية الشديدة بعد الحادث.