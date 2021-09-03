مقتل فلسطيني وإصابة 15 آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

قتل فلسطيني وأصيب 15 آخرون مساء الخميس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن شابا /26 عاما/ توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها في بطنه شمال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن 15 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم خمسة أطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة، من بينها خمسة إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة لطفل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الشبان الفلسطينيين نظموا احتجاجات ليلية في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل على أطراف شرق قطاع غزة، تخللها إضرام النار في إطارات مطاطية وإلقاء حجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية منذ نحو 10 أيام تنظيم احتجاجات على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة للضغط على إسرائيل، بسبب تشديدها للحصار على القطاع وعدم سماحها بإعادة إعماره.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 أيار/مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة، خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

في سياق آخر، أصدرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية وفصائل "المقاومة" في غزة بيانين لإدانة ما قالت إنه "قتل السلطات المصرية لعمال فلسطينيين داخل أحد الانفاق التجارية على الحدود" مع قطاع غزة.

واتهم البيانان الجيش المصري بـ "رش غازات سامة داخل النفق، ما أدى إلى مقتل "عدد من العمال كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم"، وطالبوا السلطات المصرية بفتح تحقيق في "الجريمة" وضمان عدم تكرارها.

وتحدثت تقارير إعلامية فلسطينية عن مقتل ثلاثة عمال داخل نفق تجاري على حدود قطاع غزة ومصر جراء تعرضهم للاختناق، من دون أن يصدر تعقيب رسمي عن السلطات في القطاع بشأن الحادثة.