مدعي عام التمييز في لبنان: توقيف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق احترازيا لـ4 أيام

قال مدعي عام التمييز جمال الحجار، إن القضاء قرر اليوم الثلاثاء، توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة «احترازيًا» لمدة 4 أيام.

وأشار في تصريحات نقلتها فضائية «LBC» اللبنانية، إلى أن سلامة سيُحال بعد 4 أيام إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف: «سيحال سلامة فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية».

وأفاد مصدر قضائي لبناني كبير لوكالة «رويترز» للأنباء، بإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان.

وقالت فضائية «LBC» اللبنانية، إن مدعي عام التمييز جمال الحجار، أعطى إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق، على ذمة التحقيق بشبهة سرقة أموال مصرفية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبناني، بأن سلامة وصل إلى قصر العدل، للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

وكشفت المعلومات أن «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة (أوبتيموم) والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات».



