أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على رحيله عن منصبه، كاشفا عن 4 أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار ومعددا في الوقت ذاته النجاحات التي حققها.

وانتهى عقد بيريرا مع اتحاد الكرة دون تجديده، حيث أرسل بيريرا خطابا رسميا لمجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام وجه خلاله الشكر لثقة المجلس به خلال فترة تعاقده.

أشار بيريرا في خطابه إلى اتخاذه قرارا بعدم تجديد عقده مع نهايته يوم 31 أغسطس الماضي، موضحا أنه واجه 4 عقبات في طريق عمله بالاتحاد المصري على رأسها التأخير المتكرر في دفع مستحقات الحكام ونقص الموارد اللازمة لإقامة المعسكرات والتدريبات.

وجاء نص خطاب بيريرا على النحو التالي:

« إلى محبي كرة القدم ومحكمي مصر الكرام.. منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام ورئيس القسم الإداري للحكام، وقعت عقد عمل محدد المدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم ابتداء من 5 مارس 2023 وانتهاء في 31 أغسطس 2024».

نص العقد المذكور على إمكانية تمديده باتفاق الطرفين، وفي هذا السياق اتخذت قرارا بعدم تجديد العقد.

وخلال فترة عملي واجهت بعض التحديات والأسباب الأساسية لاتخاذ هذا القرار من أهمها:

التأخير المتكرر في دفع مستحقات الحكام.

نقص الموارد المالية لإقامة المعسكرات والتدريبات.

فرض الرقابة على التواصل مع الأندية وجماهير كرة القدم.

التدخل في الإدارة فيما يتعلق بدعوة الحكام الأجانب لتعيينهم في المباريات المحلية.

وخلال فترة عملي، تذكرت قول ري جوفورث «هناك فئتان من الناس سيحذرونك من محاولة إحداث تغيير، أولئك الذين يخشون الفشل وأولئك الذين يخشون نجاحك».

لذا أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على الثقة التي منحتوني إياها للقيام بدور حيوي في تطوير منظومة التحكيم في مصر.

يسعدني أن أؤكد تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها في إطار هذا التعاقد، والتي شملت على النحو التالي:

التنظيم الإداري:

تم إجراء مسح شامل لمنظومة التحكيم وتحديث قاعدة بياناتها وإنشاء هيكل تنظيمي جديد للجنة الحكام وإدارة التحكيم.

كما تم وضع لائحة تحكيم شاملة تتوافق مع لوائح الفيفا، تضمنت نظام تصنيف جديد ومدونة سلوك وانضباط.

بالإضافة إلى ذلك تم وضع لائحة خاصة باللجان الفرعية، حيث تم توسيع صلاحياتها ومسؤولياتها بالتوازي، وذلك بالاستناد إلى أحدث المعايير الإدارية.

تطوير التحكيم:

إطلاق برنامج الدورات التأهيلية لتأهيل 60 محاضرا و140 مقيما وإنشاء آلية جديدة لتقييم أداء الحكام.

كما تم منح المناطق مزيدا من الاستقلالية في إدارة شؤونها، وتطوير سياسة تدريب جديدة، ووضع لائحة للياقة البدنية معتمدة على أحداث الأبحاث العلمية.

زيادة تمثيل الحكام المصريين في المحافل الدولية:

شهدنا زيادة ملحوظة في مشاركة الحكام المصريين في مختلف المسابقات الدولية بما في ذلك مسابقات الاتحاد الإفريقيا "كاف"، كما تم اختيار حكام مصريون للمشاركة

في بطولات عالمية كبرى، مثل كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما وكأس العالم للصالات 2024.

أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع زملائي في الاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة في إدارة التحكيم ولجنة الحكام، وفقد كان التعاون معكم شرفا لي وساهم بشكل كبير في تحقيق الإنجازات التي ذكرناها سابقا.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الأشخاص الذين قابلتهم من مسؤولي المناطق والمشجعين المخلصين لأنديتهم، الذين رحبوا بي بترحاب وحفاوة بالغة.

وأود أيضا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الحكام، وأعتذر عن أي تقصير قد وقع من جانبي، لقد حرصت دائما على تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية في كل قراراتي.

أخيرا أتمنى لكم جميعا كل التوفيق والتجاح في مسيرتكم المهنية وأتطلع إلى متابعة إنجازاتكم المستقبلية وتحقيق كل آمالكم وطموحاتكم في النهوض بهذا البلد العظيم المليء بالشباب، ولا تنسوا قول كولن باول "النجاج ليس له أسرار. إنه نتيجة الإعداد والعمل الدؤوب والتعلم من الأخطاء".

شكرا لكم على هذه التجربة الرائعة والفريدة.

سأظل ممتنا لكم جميعا على كل ما قدمتموه، وبارك الله فيكم.