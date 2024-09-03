الحوثيون باليمن يستهدفون سفينة في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة(بلو لاجون) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعددٍ من الطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة".

وأضاف سريع "جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن " العملية نفذت بشكلٍ مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير".

وجدد المتحدث العسكري الحوثي تحذير" كافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورِها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغضِ النظر عن وجهتِها".

وأردف بالقول "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومتِه الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"

ومنذ نوفمبر 2023 يواصل الحوثيون استهداف العديد من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويقولون إن هذه العمليات تأتي نصرة لغزة.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل.

وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.