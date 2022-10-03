رئيس وزراء بلغاريا السابق بوريسوف يحظى بفرصة لتولي المنصب لفترة رابعة

يبدو أن رئيس وزراء بلغاريا السابق لـ3 مرات بويكو بوريسوف سوف يحظى بفرصة لتولي المنصب لفترة رابعة، عقب أن أكدت نتائج الانتخابات الرسمية اليوم الاثنين أن حزبه، الموالي للغرب، حصد معظم الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

ووفقا للنتائج، فإن حزب "جيرب" (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا) من تيار يمين الوسط، الذي ينتمى له بوريسوف حاز على 25.37% من الأصوات. وحل حزب رئيس الوزراء الحالي كيريل بيتكوف في المرتبة الثانية بنسبة 20.21%.

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية خلال الأسبوع.

وكان ائتلاف بيتكوف قد خسر تصويت بالثقة في يونيو الماضي، عقب انسحاب أحد شركاء الائتلاف من الحكومة. وفي نفس الوقت، اتهم بيتكوف، الذي كان قد مر على توليه منصبه نصف عام حزب بوريسوف بالتلاعب بالوضع السياسي. واضطر هذا الوضع البلاد لإجراء رابع انتخابات خلال عام ونصف.

ولم يتضح بعد شكل الحكومة المقبلة في بلغاريا، حيث إن حزب "بي بي" الذي ينتمى له بيتكوف استبعد بالفعل تشكيل أي ائتلاف محتمل مع حزب جيرب قبل الانتخابات، حيث اتهمه بالفساد.

وأظهرت النتائج الأولية نجاح سبعة أحزاب في تجاوز نسبة الـ4% اللازمة لدخول البرلمان. ومن بين هذه الأحزاب حزب فازرازدان "الإحياء" القومي الموالي لروسيا، الذي كان الأصغر في البرلمان السابق. والآن بعد حصوله على 10.17% من الأصوات، سوف يصبح رابع أكبر حزب بالبرلمان.