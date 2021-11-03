التحالف العربي يعلن مقتل 145 حوثيًّا وتدمير 18 آلية عسكرية في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، مقتل 145 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتدمير 18 آلية وسط وشمال شرقي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التحالف قوله إنّ عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية، والقضاء على 145 عنصرًا إرهابيًّا.



وأوضح التحالف أنه تم تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وينفذ التحالف العربي، منذ أسابيع، عمليات عسكرية واسعة النطاق للحيولة دون سقوط محافظة مأرب الغنية بالنفط في قبضة الحوثيين، علمًا بأنها المحافظة الوحيدة من محافظات الشمال التي لا تسيطر عليها المليشيات.



ويحاول التحالف، تخفيف الحصار القاسي الذي يفرضه الحوثيون على مأرب، والذي خلّف موجات نزوح واسعة بين السكان، حيث تضطر أعداد منهم للانتقال إلى محافظات جنوبية لا ينشط فيها الحوثيون باستنثناء محافظة شبوة، التي سيطرت المليشيات على عدة مناطق بها، وهي بيحان والعين وعسيلان.