أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي في اللجان الانتخابية المطعون بها في محافظة البصرة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وذكرت المفوضية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنها "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

كانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد أكدت في وقت سابق عدم حدوث أي تبديل في النتائج أو تزوير لها حتى الآن، وذلك على ضوء نتائج عمليات العد والفرز اليدوي المتواصلة ومقارنتها مع النتائج الإلكترونية والتي شملت قرابة 15 ألف محطة من إجمالي المحطات الانتخابية.