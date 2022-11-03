 رئيس الانتخابات التونسية: قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة - بوابة الشروق
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رئيس الانتخابات التونسية: قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 7:45 م

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن إجمالي عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 1427 مرشحا، فيما بلغ عدد الطلبات المقبولة بشكل مبدئي من قبل الهيئة قبل مرحلة الطعن 1058 طلبا.

وقال بوعسكر - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - إن عدد طلبات الترشح المرفوضة بلغ ٣٦٣ طلب ترشح، مضيفا أن أسباب الرفض جاءت بسبب وجود خلل في التزكيات ونقص الوثائق القانونية المطلوبة .

وأشار إلى أن عددٍ التزكيات المقبولة بلغ ٤٧٦ الف تزكية للمرشحين، فيما تم رفض ٣٨ الف تزكية .

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