قالت مسئولة الاتصال بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، مي الصايغ، إن الوضع الصحي بقطاع غزة كارثي على الأصعدة كافة، مشيرة إلى خروج 15 مستشفى و32 مركزا طبيا عن الخدمة؛ نتيجة نفاد الوقود أو بسبب التعرض للقصف الجوي من قبل طائرات جيش الاحتلال.



وأضافت خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الجمعة، أن الوقود اليوم يمثل ضرورة قصوى وحيوية من أجل استمرار عمل المستشفيات، لا سيما في ظل الوضع الراهن الصعب لمستشفيات القدس والشفاء بهذا الشأن، فضلا عن تعرض هذه المستشفيات للاستهداف المتواصل.



وأشارت إلى استمرار الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في توجيه المناشدات إلى المجتمع الدولي؛ من أجل العمل على توفير الوقود لاستمرار عمل المستشفيات وسيارات الإسعاف، لافتة إلى عدم تمكن الهلال الأحمر من إيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض الأماكن؛ نتيجة نفاد الوقود من السيارات.



ولفتت إلى توقف شبكات تحلية المياه عن العمل والتي توفر نحو 40 % من متطلبات الحياة اليومية؛ نتيجة مشكلة الوقود، مشيرة إلى تعرض فردان من فريق الإسعاف التابع للهلال الأحمر لإصابات بالغة بالأمس، فضلا عن تعرض قافلة الإسعاف مساء اليوم للقصف الجوي أمام مستشفى الشفاء.



وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمستشفيات والكوادر الطبية باعتبارها شريان حياة للجرحى والمصابين.