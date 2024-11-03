 نتنياهو يتوجه إلى الحدود الشمالية مع لبنان للمرة الثانية في غضون شهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يتوجه إلى الحدود الشمالية مع لبنان للمرة الثانية في غضون شهر


نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 6:25 م

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث بدأ جيش الاحتلال هجوما على حزب الله نهاية سبتمبر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي توجه اليوم إلى الحدود اللبنانية، من دون تفاصيل إضافية.

وتعود آخر زيارة أجراها نتنياهو للحدود بين إسرائيل ولبنان إلى السادس من أكتوبر الماضي.

ميدانيًّا، أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة حارة صيدا في جنوب لبنان، الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما أفادت وزارة الصحة.

في حين أعلن الإعلام الرسمي أن الصليب الأحمر تمكّن من انتشال عدد من الجثث في بلدة الخيام كانت تحت الأنقاض منذ نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغارة على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى (مقتل) ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة استهدفت بلدة الغازية في جنوب البلاد. وأصابت الغارة مبنى سكنيا، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني نقل خمس جثث اليوم الأحد، من وطى الخيام، مضيفة أنّه سيواصل مهمته لانتشال الجثامين الباقية غدًا الاثنين.

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