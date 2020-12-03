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البرلمان الإسباني يوافق على مشروع الموازنة العام 2021

البرلمان الاسباني - ارشيفية
البرلمان الاسباني - ارشيفية
مدريد - د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:57 م
حققت حكومة الأقلية في إسبانيا نصرا كبيرا، اليوم الخميس، بعد حصولها على موافقة البرلمان على مشروع موازنتها لعام 2021.

ووافق النواب على أجزاء مختلفة من الموازنة المقترحة بعدد أصوات بلغ 188 من أصل 350 صوتا بمجلس النواب. وسيتم مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها.

وهذا الانتصار البرلماني مهم لاستمرار الائتلاف الحاكم، اليساري، بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في السلطة، وهو أول ائتلاف حكومي على الإطلاق في إسبانيا.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت إسبانيا تدار وفقا للموازنة التي تم تمريرها في عام 2017 من جانب الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء حينذاك ماريانو راخوي، والذي تمت الإطاحة به بعد ذلك في اقتراع بالثقة.

ويشكو المعارضون من اليمين من أن سانشيز قدم تنازلات كبيرة للغاية في موازنته المقترحة، لضمان الحصول على أصوات أحزاب إقليمية انفصالية في إقليمي كتالونيا والباسك، وهو يهدد بذلك وحدة المملكة.

وتعتمد مدريد على فرض ضرائب مرتفعة على الأثرياء لتعويض التكاليف المؤلمة للجائحة.

ومن المتوقع أن تسجل النفقات الاجتماعية رقما قياسيا يصل إلى 239 مليار يورو (290 مليار دولار)، بينما سيحصل القطاع الصحي على زيادة في الأموال بنسبة 75 بالمئة، تبلغ 14ر3 مليار يورو.

وتتضمن موازنة سانشيز لعام 2021، مساعدات غير قابلة السداد، من خزينة الاتحاد الأوروبي.

وستحصل إسبانيا، وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كورونا، على 140 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، نصفها تقريبا منح مباشرة.

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