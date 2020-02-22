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كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال عبد الله بكري مدافع بيراميدز، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك بشكل رسمي.

وارتبط أسم عبدالله بكري بمفاوضات رسمية مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية.

وقال مريم أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك أبدى رغبة فقط في التعاقد مع عبدالله بكري، ولكن لم يوقع على عقود رسمية".

وأضاف عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عقد بكري ينتهي مع بيراميدز في يونيو 2021، ويحق له التوقيع لأي فريق في انتقالات الشتاء".

وأكمل: "كل ما يتداول عن انضمامه رسميا للزمالك غير صحيح ولكن لديه عروض من أندية سعودية".

واتم: "بيراميدز لم يفاتح اللاعب لتجديد تعاقده حتى الآن".