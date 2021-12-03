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رسالة الغندور لمروان حمدي: أنت أحد أسباب فوز الزمالك بالدوري

محمد جلال
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 12:40 ص

وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لمروان حمدي، مهاجم الفريق الأبيض والمعار لمصر المقاصة، بعد الانتقادات التي وجهت للاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال الغندور في رسالة لمروان حمدي عبر قناة الزمالك: «استمر انت لاعب مميز ومجتهد وظهرت بشكل أكثر من رائع في مباراة لبنان».

وأضاف: «في الحقيقة مروان واجه كم كبير من الانتقادات القوية وهو رد عبر حساباته الشخصية وأكد في النهاية أنها وجهة نظر».

وأكمل الغندور: «من خلال قناة نادي الزمالك نؤكد لمروان حمدي لابد أن تستمر لأنك كنت أحد أسباب تتويج الزمالك بالدوري في الموسم الماضي».

وأتم قائد الزمالك السابق: «هدفه في وادي دجلة والاتحاد السكندري أحد أهم الأسباب التي توجنا بسببها بالدوري، لابد أن يتقبل الجميع وجهة نظره كلاعب لأنه واجهة أيضا انتقادات لاذعة وقوية».


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