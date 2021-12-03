قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّ اكتشاف حقل غاز ظهر كان له أثر كبير على الإمكانيات المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ مصر كانت تستورد غاز بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2018 والآن تصدر الفائض إلى أوروبا.

وأوضح أنّه يجري في الوقت الحالي الاتفاق والتفاوض مع الشركات العالمية للبحث عن اكتشافات بترولية جديدة في مصر.

وأشار إلى أنّ قطاع البترول والغاز المصري أصبح على الأجندة العالمية لجميع الشركات الكبرى، وأن مصر استطاعت جذب العديد من الشركات الأمريكية والأسترالية والعربية للبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية وخلال عام 2022 هناك أعمال استكشافية جديدة.

وأوضح أنّه خلال عام 2035 ستكون 42% من الطاقة المستخدمة في مصر بديلة للوقود الأحفوري، للحفاظ على البيئة وتوفير الاستهلاك.

وعن سعر الغاز، صرّح الوزير: "هدفنا توفير طاقة للمصانع بسعر مناسب حتى تستطيع تحقيق أرباح من العملية الإنتاجية".

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية التي تم إعدادها في 2016 تهدف إلى وصول مصر لمركز إقليمي للغاز، وأن يكون لديها قدرات الاستيراد والتصدير.

وكشف الملا أنه بداية العام المقبل ستوفر مصر الغاز إلى لبنان لتشغيل شبكات الكهرباء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ كلًا من مصر ولبنان ستتولى إنشاء مسار خط الغاز داخل أراضيها.

وصرّح بأنّ الغاز المصري يصل الآن إلى أوروبا والشرق الأقصى وآسيا عن طريق ناقلات الغاز المسال، لافتا إلى أن المشروعات البترولية التي تحت الإنشاء تفتح فرص عمل جديدة للشباب في مجالات عدة.

ولفت الوزير إلى أن منجم السكري نموذج نفتخر به ويعتبر من أفضل 20 منجمًا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه خلال شهور قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة.

. https://www.youtube.com/watch?v=q0y3dgRJoBU