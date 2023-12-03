مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين

أعلن الجيش والشرطة في الفلبين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم الأحد.



ووقع الانفجار في الساعة 7:40 صباحا (23:40 بتوقيت جرينتش يوم السبت) خلال قداس في صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي، على بعد 817 كيلومترا جنوب مانيلا.



وقال الميجور جنرال جابرييل فيراي، قائد فرقة بالجيش الفلبيني، إن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة محلية الصنع.



وأضاف فيراي "هذا عمل إرهابي، على الأرجح نفذته جماعة الدولة الإسلامية ماوتي المتشددة".



وقال فيراي "نقوم بفحص القنبلة لنرى ما إذا كانت هي القنبلة المميزة للجماعة".



وقال فيراي إن من بين القتلى ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين.



وقال مدير الشرطة الإقليمية البريجادير جنرال آلان نوبليزا، إن الانفجار قد يكون عملية انتقامية لمقتل 11 من متشددي جماعة الدولة الإسلامية خلال هجوم عسكري يوم الجمعة الماضي في إقليم ماجوينداناو القريب.



وأضاف نوبليزا "لا يزال هناك أعضاء من حركة الدولة الإسلامية في المنطقة، ونحن ننظر إلى هذا كدافع محتمل للهجوم".



وأدانت جامعة ولاية مينداناو الهجوم على القداس الأسبوعي، وعلقت الدراسة حتى إشعار آخر.



وقالت الجامعة، في بيان، "أولويتنا العاجلة هي ضمان سلامة ورفاهية جميع أعضاء الجامعة، وخاصة مجتمعنا المسيحي".



وأضافت "نريد أن نؤكد للجميع أننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".



وكانت مدينة ماراوي موقعا لحصار فرضه متشددون إسلاميون لمدة خمسة أشهر في عام 2017، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم مدنيون.



وقد تسبب الهجوم في تدمير المدينة، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.