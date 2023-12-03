خبير اقتصادي عن انخفاض الدولار في السوق السوداء: حلول ترقيعية وليست حقيقية

علق الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق، على انخفاض سعر الدولار بمعدل يتراوح ما بين ٢ إلى ٣ جنيهات في السوق السوداء، أمس الجمعة، قائلًا إنه لا يفكر كثيرًا في انخفاض الدولار نتيجة أسباب طارئة وليس لتحسن حقيقي في الاقتصاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن المتداول بشأن ضخ الدولة مبلغًا يتراوح ما بين ٢ مليار إلى ٥ مليارات دولار في السوق «معلومة غير مؤكدة أو مثبتة».

وأضاف: «في النهاية كلها حلول ترقيعية، فأنا لا أنظر للدولار وسعره كمستهدف، لأن الدولار نتيجة لتحسن الاستثمار والاقتصاد والإنتاج والتصدير، بخلاف ذلك لا يهمني ارتفاع أو انخفاض الدولار بمعدل ٥ جنيهات لأسباب طارئة وليس لتحسن حقيقي».

وفي الوقت ذاته، أكد أن الوضع السياسي مشرف لمصر في مشكلة فلسطين، وشهد تعاملًا بمنتهى الحكمة والتوازن من القيادة السياسية، معربًا عن أمله في أن تعقب هذا الوضع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري.

واستطرد: «نأمل أن يعقبه إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، وننتهز الفرصة ونستقطب الاستثمارات العربية والأحنبية، ليس في صورة مساعدات وقروض، وإنما في صورة استثمار وإنتاج وتصدير».