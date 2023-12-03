11 عرضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ24

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كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض المشاركة بالمسابقة الرسمية في دورته الـ٢٤، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت المسابقة الرسمية ١١ عرضا، هم: "الهروب من التوبة" لعبد الواحد مبروك (تونس)، و"تراب الجنون" لحسين مختار (الجزائر)، و"صمت" لسليمان البسام (الكويت)، و"أنتيجوني" لحكيم حرب (الأردن)، و"شمس" لأمين بودريقة (المغرب)، و"حكم نهائي" لرضوى الشريف (مصر)، و"ترحال-أرواح مهاجرة" لماهر صليبي (سوريا).

وأيضا "أغنية الرجل الطيب" لمهند كريم (الإمارات العربية المتحدة)، و"أمل" لجواد الأسدي (العراق)، و"٢٢٠ مسكن-لوحة تاريخية أفوارية" لسو سوليمان (كوت ديفوار)، و"الفيرمة" لغازي الزغباني (تونس).

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الفنان وحيد السعفي، بعضوية كل من: بيار أبي صعب، وجواو برانكو، ونعيمة زيطان، وأوديل كاتيز.

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. وبالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا مسرحيا من ٢٨ دولة.