11 عرضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ24

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض المشاركة بالمسابقة الرسمية في دورته الـ٢٤، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضمت المسابقة الرسمية ١١ عرضا، هم: "الهروب من التوبة" لعبد الواحد مبروك (تونس)، و"تراب الجنون" لحسين مختار (الجزائر)، و"صمت" لسليمان البسام (الكويت)، و"أنتيجوني" لحكيم حرب (الأردن)، و"شمس" لأمين بودريقة (المغرب)، و"حكم نهائي" لرضوى الشريف (مصر)، و"ترحال-أرواح مهاجرة" لماهر صليبي (سوريا).
وأيضا "أغنية الرجل الطيب" لمهند كريم (الإمارات العربية المتحدة)، و"أمل" لجواد الأسدي (العراق)، و"٢٢٠ مسكن-لوحة تاريخية أفوارية" لسو سوليمان (كوت ديفوار)، و"الفيرمة" لغازي الزغباني (تونس).
ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الفنان وحيد السعفي، بعضوية كل من: بيار أبي صعب، وجواو برانكو، ونعيمة زيطان، وأوديل كاتيز.
جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. وبالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا مسرحيا من ٢٨ دولة.