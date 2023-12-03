قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إنّ الاحتلال يواصل مخططه الخطير في الانتقام من الشعب الفلسطيني ويحاول تغيير صورة هزيمته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن الاحتلال يتمادى في قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على ساكنيها ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. ونوه بأنّ هناك سببين للتصعيد الإسرائيلي، الأول يتمثل في مشاهد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا موجودين في غزة، وما تحلت به المقاومة من أخلاقية على عكس مشاهد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن السبب الثاني يتمثل في فشل الاحتلال في تحقيق ما وعد به جمهوره، عندما ادعى أنه سيُطلق سراح المحتجزين بالقوة ورغما عن المقاومة لكنّه لجأ إلى مفاوضات غير مباشرة.

وأكّد أنّ جيش الاحتلال يفشل بشكل كامل أمام صمود وثبات المقاومة الفلسطينية التي توجه له الضربات بشكل مؤلم وموجع، بما يجعله عاجزا عن السيطرة واحتلال بعض الأراضي التي تقدم فيها خلال الأيام الماضية.

وأكّد أن المقاومة الفلسطينية هي المسيطرة على الأرض، وهي صاحبة الكلمة الفصل، ما جعل الاحتلال يضطر لإبرام صفقة تبادل عدد من الأسرى. وشدد على أن هذه الصورة عكست عجز الاحتلال حتى الآن، كونه فشل في تحقيق أي إنجاز حقيقي.