أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني على قوة مواجهة أتلتيكو مدريد، المُقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

وقال فرينكي دي يونج في تصريحات لقناة زيجو سبورت الهولندية: "مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون اختبارًا صعبًا، نظرًا للديناميكية الجيدة التي يعيشها أتلتيكو مؤخرًا".

وأضاف اللاعب الهولندي: "أتلتيكو مدريد يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين للغاية، والمباراة أمامهم ستكون صعبة بالنسبة لنا".

وعن مواجهة ممفيس ديباي، زميله في منتخب هولندا، قال دي يونج: "لقد قضينا الكثير من الوقت معا حين كان هنا في برشلونة، وتطورت صداقتنا، ونتواصل معا دائما وبانتظام".

وأتم فرينكي دي يونج تصريحاته قائلًا: "تشافي مدرب تكتيكي جيد، حيث كان سابقا لاعب خط وسط، ويساعدني بتفاصيل معينة، فهو دائمًا يقدم نصائح جيدة حين نراجع اللقطات بالفيديو".