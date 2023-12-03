مودرن فيوتشر في مواجهة قوية أمام الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

يحل فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق، ضيفاً ثقيلاً على مضيفه الهلال الليبي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب شهداء بنينا.

ويلعب مودرن فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من اتحاد الجزائر الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

كان مودرن فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على ضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي في ضربة البداية بهدف دون رد، بينما خسر الهلال من نظيره اتحاد الجزائر الجزائري بهدفين نظيفين.

ويسعى مودرن فيوتشر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الثانية على التوالي.

وحرص البرتغالي فورموسينيو، المدير الفني للفريق، على معالجة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام الزمالك بهدفين نظيفين.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر المسافرة إلى ليبيا لخوض اللقاء 22 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

وتقرر أن يدير المباراة طاقمًا من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان.

وفي الوقت ذاته يتواجد كيش مصطفى حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة أنجيسوم أوجباماريم من إريتريا.