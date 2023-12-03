اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك فى منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ١. ١ مليار دولار شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة، ويصل حجم الإنتاج إلى ١٠٠ ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول عام ٢٠٢٧، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي ١٩٠ ميجاوات بالاعتماد على ٣١٧ ميجاوات من طاقة الرياح، و١٤٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية.

جاء ذلك على هامش مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28.

شهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلى البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التنمية الدولية البريطانية.

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونجح المصنع فى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم،

وأوضح، أن أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التى جاءت نتيجة جاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بجانب الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

وأشار جمال الدين إلى مدى أهمية منطقة شرق بورسعيد لتكون وجهة هذا المشروع لموقعها شمال قناة السويس وتتكامل مع مينائى شرق وغرب بورسعيد، وبالتالى تقع بالقرب من مناطق انتظار السفن.

وتابع جمال الدين أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه مطلب عالمى حتمى خاصة أن الشحن البحرى مسؤول عن ١٠% من انبعاثات الكربون في العالم، لذلك فإن استخدام الوقود الأخضر فى النقل البحرى سوف يؤثر بشكل ملحوظ فى خفض انبعاثات الكربون.

واستكمل جمال الدين اجتماعاته بجناح الهيئة بالمنطقة الخضراء مع الشركات الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال الطاقة، و التقى مع José Luis Jimeno، رئيس شركة Vestas لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشروعات طاقة الرياح، وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الشركة في إنتاج توربينات الرياح لأنها من الصناعات المغذية لصناعة الوقود الأخضر وتمثل أولوية فى خطط المنطقة الاقتصادية، حيث تبحث الشركة عن مركز لها فى منطقة الشرق الأوسط.