كتائب القسام تخدع جنود الاحتلال وتستدرجهم لنفق مفخخ بالعبوات الصدمية والرعدية

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق».

وقبل ساعة، استهدف عناصر كتائب القسام، اليوم الأحد، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها لـ5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105»، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت في وقت سابق، استهداف تجمعات للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية، واستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة «الياسين 105».

كما لفتت إلى تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.