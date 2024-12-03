وزراء الصحة بدول الاتحاد الأوروبي يوصون بتقييد التدخين في الأماكن العامة

أعرب أغلبية وزراء الصحة بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن دعمهم لتوسيع المناطق التي يُمنع فيها التدخين في محاولة للحد من الوفيات بمرض السرطان.

وامتنعت ألمانيا، التي تعد من الدول الأوروبية التي تطبق أضعف القيود على التدخين، عن التصويت في بروكسل على التوصيات غير الملزمة.

وتهدف القواعد الجديدة لتقييد التدخين في الأماكن العامة، حيث يجتمع الأطفال والأشخاص الآخرون الأكثر عرضة للخطر في الأماكن المفتوحة مثل الملاعب والمتنزهات وحمامات السباحة العامة وساحات المطاعم المفتوحة ووسائل النقل العام.

كما تستهدف التوصيات منتجات التبغ الناشئة مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الساخنة لردع الشباب عن التدخين.

وجاء في بيان صحفي للاتحاد الأوروبي أن تقليص التعرض للتدخين السلبي والجزيئات الصغيرة يعني توفير حماية أفضل لغير المدخنين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تعديل القواعد الحالية المعمول بها منذ عام 2009، وذلك بسبب وفاة نحو 700 ألف شخص سنويا في الاتحاد الأوروبي بسبب تناول التبغ، وفقا لما قاله المفوض الأوروبي لشؤون الصحة أوليفر فارهيلي قبل التصويت.

وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن ربع حالات الوفاة بسبب السرطان بالاتحاد الأوروبي وآيسلندا والنرويج يمكن إرجاعها إلى التدخين، مما يجعل التبغ المسبب الرئيسي للإصابة بالسرطان.