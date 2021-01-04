رويترز: كوشنر يحضر القمة الخليجية في السعودية غدا

أعلنت وكالة «رويترز» للأنباء، عن حضور مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، للقمة الخليجية المقامة في السعودية غدًا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء اليوم الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء اليوم، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة غداً الثلاثاء.



وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.