محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لـ 9 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم

شهد الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، نتج عنه إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.



ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.