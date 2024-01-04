الحوثيون يرفضون بيانا دوليا دعا لوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر

رفضت جماعة أنصار الله الحوثية، في اليمن، اليوم الخميس، بيانا دوليا دعا لوقف استهداف السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن ضيف الله الشامي الناطق باسم حكومة الجماعة قوله: "ندين بيان تحالف الـ12 دولة بزعامة أمريكا بشأن استمرار دعم اليمن المساند والمناصر للشعب الفلسطيني في منع مرور السفن الإسرائيلية وكذا السفن المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحرين الأحمر والعربي".

واستنكر الشامي "استمرار دعم أمريكا المتواصل لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين من الأطفال والنساء في غزة".

واعتبر المسئول الحوثي بيان تحالف الـ12 دولة "سقوطاً أخلاقياً ومحاولة بائسة للتغطية على جرائم الكيان الصهيوني، ويؤكد في ذات الوقت حقيقة وقوف ودعم ومساندة أمريكا والدول الغربية في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة".

وقال إن "تحالف الـ 12 الدولة، يأتي لحماية السفن الإسرائيلية وجرائم الكيان الإسرائيلي، وليس كما تدّعيه أمريكا والدول الغربية، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"، مؤكدا أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، وأن القوات المسلحة اليمنية، لا تستهدف أي سفن، باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة.

وأمس الأربعاء، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية و11 دولة بينها ألمانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا طالب الحوثيين بضرورة الوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.