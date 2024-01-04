مجلس الأمن يدين هجوم كرمان في إيران

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان الإيرانية، وأديا إلى مقتل ما يزيد على 80 شخصا، باعتبارهما "هجوم إرهابي جبان".

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

وكان 84 شخصا قد لقوا حتفهم وأُصيب 284 آخرون في انفجارين قويين أمس الأربعاء بالقرب من قبر الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية.

وأدانت الحكومة الألمانية في برلين والاتحاد الأوروبي في بروكسل الهجوم بوصفه عمل إرهابي. وكان هذا الهجوم هو الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 45 عاما.

وأعلن تنظيم داعش، اليوم الخميس، مسئوليته عن الهجوم.