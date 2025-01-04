بلينكن: كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه "كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل لمنع توسع الصراع بما ينتج عنه من موت ودمار".

وشدد بلينكن -في حديث لصحيفة نيويورك تايمز- على أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تعتقد أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يعيد المحتجزين إلى ديارهم هو أسرع السبل وأكثرها فعالية لإنهاء الصراع في غزة بشكل دائم.

وأضاف أن المعاناة في غزة تجعل الإدارة الأمريكية تبذل ما بوسعها لإنهاء الصراع. وتابع "اعتقدنا في فترات أن إسرائيل لا تبذل ما يكفي بشأن المساعدات وضغطنا لاتخاذ إجراءات".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الإدارة أمضت شهورا تعمل على خطة ما بعد الحرب في غزة مع العديد من البلدان، خصوصا مع من وصفهم بـ"الشركاء العرب".

وأكد أنه إذا لم تتح لهذه الإدارة الفرصة لتنفيذها فإنها ستسلمها لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي تقرر ما إذا كانت ستعمل بها.

وتحدث بلينكن عن أن "إسرائيل دمرت قدرات حماس العسكرية وقضت على القيادة المسؤولة عن أحداث 7 أكتوبر"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.