 المصري يرتدي زيه الأبيض بالكامل أمام الزمالك في الكونفدرالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المصري يرتدي زيه الأبيض بالكامل أمام الزمالك في الكونفدرالية

بورسعيد-إيهاب أبو المعاطي
نشر في: السبت 4 يناير 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: السبت 4 يناير 2025 - 3:24 م

انتهى الاجتماع الفني التنسيقى الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الزمالك والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات  للنسخة 22 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدي المصري الطاقم الأبيض بالكامل ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق فيما يرتدى فريق الزمالك الطاقم الأسود الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأخضر .

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الليبي جمال سالم بحضور المنسق العام المغربي محمد زيزون ومراقب الحكام الجابوني جيروم ايفونج نزولو والمنسق الأمني النيجيري أولاويومي أديسا والمنسقة الإعلامية إيناس مظهر وحكم الساحة الجزائري لحلو بن إبراهيم.


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