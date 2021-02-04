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بايدن: الدبلوماسية الأمريكية عادت من جديد

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:32 م
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ودبلوماسيتها عادت من جديد، متعهدا بإعادة بناء تحالفات واشنطن مع العالم.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة عادت من جديدة والدبلوماسية عادت من جديد، هذه رسالة للعالم"، حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وتابع بايدن قائلا، "إن الولايات المتحدة ستعيد بناء تحالفاتها و"الانخراط مع العالم والتصدي للتحديات الجمة التي تواجهنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستتعامل مع جائحة كورونا والتغيير المناخي وتقف لجانب حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.

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