مدرب ميتيلاند: مصر تمتلك عناصر قادرة على التألق في أوروبا

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تحدث الإسباني كارليس كوادرات المدرب المساعد في نادي ميتيلاند الدنماركي، عن تعاقد فريقه مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، رحيله إمام عاشور لاعب الفريق إلى الدوري الدنماركي، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال كوادرات في تصريحات تليفزيونية: «لدينا فريق كشافة كبير نجح في استقطاب إمام عاشور لصفوف فريقنا، وهو تطور جدا وأصبح جاهزا للعب في أوروبا».

وأضاف: «إمام عاشور يمتلك رؤية رائعة داخل الملعب و إنضمامه مكسب كبير لنا، وقمنا بتحليل أدائه قبل التعاقد معه، وهو قادر على إنهاء المباريات بنجاح».

وتابع مدرب ميتيلاند: «كرة القدم المصرية تطورت بشكل كبير، وأصبحت تمتلك عناصر قادرة علي التألق في أوروبا».

وأوضح: «استطلعنا رأي محمد زيدان قبل التعاقد مع إمام عاشور، وهو جزء من تاريخ ميتيلاند الدنماركي بالتأكيد».

وواصل: «اللغة لن تكون عائقا أمام عاشور للنجاح مع ميتيلاند، ولغة كرة القدم تحكم العلاقة مع اللاعبين».

وأردف: «حالة إمام عاشور الفنية والبدنية تحكم توقيت الاستعانة باللاعب في المباريات، نحيط مفاوضاتنا مع بعض اللاعبين المميزين في الدوري المصري بالسرية».

وأتم: «إمام عاشور ينضم لمعسكر ميتيلاند في البرتغال خلال 5 أيام، استعدادا لمواجهة سبورتنج لشبونة»