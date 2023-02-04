تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد سجل محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 87.

ليضرب الأهلي موعدا مع ريال مدريد بطل أوروبا فى مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

الشوط الأول:

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول، وفي وسط الملعب عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، وفي الأمام طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

المباراة بدأت سريعة من جانب الفريقين، وكثف الأهلي من ضغطه من خلال تحركات ظهيري الجنب، والتمريرات الغزيرة في وسط الملعب، وسط محاولات من لاعبي سياتل انتهت بتصويبة قوية من اللاعب ألبيرت مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

في الدقيقة 21 شن الأهلي هجمة مرتدة منظمة شكلت خطورة كبيرة على مرمى سياتل، إلا أن دفاع المنافس لجأ إلى الضغط الشديد لاستخلاص الكرة وإبعادها عن منطقة الخطورة أمام مرماه.

ولاحت فرصة خطيرة لسياتل من هجمة منظمة بالجبهة اليمنى، لكن دفاع الأهلي تدارك الموقف في الوقت المناسب، قبل أن تتوقف المباراة بسبب علاج محمد الشناوي حارس الفريق.

وانحصر اللعب لعدة دقائق في وسط الملعب، قبل أن يرد الأهلي بهجمة مرتدة خطيرة، لكن دفاع سياتل تدخل وأنقذ الكرة، قبل أن يتبادل الفريقان الهجمات المرتدة دون خطورة على المرمى.

ونجح الشناوي في الدقيقة 45 في إنقاذ مرماه من هجمة خطيرة، بعد أن تقدم خارج منطقة الجزاء وأنقذ كرة خطيرة قبل وصولها إلى هجوم سياتل.

واستمر اللعب على نفس الوتيرة من جانب الفريقين، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني:



بدأ الشوط الثاني بمحاولات من جانب لاعبي الأهلي للتسجيل، وصوب ديانج كرة قوية، إلا أنها مرت بسلام على فريق سياتل.

ورد الفريق الأمريكي بهجمة مرتدة قوية، انتهت بتسديدة تصدى لها الشناوي، قبل أن يعود اللعب لينحصر في وسط الملعب، وفي الدقيقة 56 صوب طاهر كرة قوية ارتدت من دفاع المنافس.

وحصل سياتل على ركلة حرة بسبب مخالفة على ديانج، ولكن دفاع الأهلي نجح في إبعاد الكرة بالوقت المناسب، وفي الدقيقة 64 أجرى كولر عدة تغييرات بمشاركة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر بدلًا من محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.

ولاحت فرصة خطيرة للأهلي عندما تسلم شريف كرة خطيرة مررها لأفشة الذي هيأها لعبد القادر، لكن دفاع سياتل تدخل وأبعد الكرة، لتضيع فرصة محققة للفريق.

في الدقيقة 69 صوب أفشة كرة خطيرة للغاية لكنها مرت بجوار القائم، لتضيع أخطر فرص الفريق بالمباراة، وساهمت التغييرات في إنعاش الخط الأمامي، وتوغل معلول داخل منطقة الجزاء وكاد يرسل عرضية متقنة لولا تدخل دفاع الفريق الأمريكي.

في الدقيقة 87 نجح أفشة في تسجيل الهدف الأول للفريق من تصويبة قوية، تحول مسارها لتسكن شباك حارس الفريق الأمريكي وتضع الفريق في المقدمة.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقتًا بدل ضائع، ودفع كولر برامي ربيعة بدلًا من تاو، شهدت الدقائق المتبقية محاولات عديدة من جانب الفريق الأمريكي لإدراك التعادل، فيما استمرت النتيجة إلى نهاية اللقاء بفوز الفريق وتأهله للدور نصف النهائي ليواجه ريال مدريد في نصف النهائي.