رونالدو: أنا أفضل لاعب على الإطلاق

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وقائد الفريق، أنه أفضل لاعب على الإطلاق.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز كبير على الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء الإثنين، بعدما سجل هدفين في الانتصار برباعية نظيفة.

وقال رونالدو عبر حوار مع "إيدو أجيري" ببرنامج "شرينجيتو" الإسباني: "أنا أفضل لاعب متكامل على الإطلاق.. ربما تُفضل بيليه أو ميسي أو مارادونا، وأنا أتفهم ذلك واحترمه".

وتابع: "أنا أركض بسرعة، وألعب بقوة كبيرة، ويمكنني التسجيل بالرأس وبالتسديد بالقدم اليسرى بقوة".

وانتقل كريستيانو للحديث عن الغريمين الأزليين ريال مدريد وبرشلونة، حيث أكد أنه لطالما أحب اللعب في ملعب كامبو نو – معقل البارسا – رغم الهتافات العدائية وصافرات الاستهجان التي تعرض لها، لكنه كان يعشق هذه الأجواء.

وتابع: "فينيسيوس كان يستحق الكرة الذهبية، لكنني لست متفاجئا، ليس بسبب أنني لم أفز بها أيضا من قبل، لكن لأنها جائزة تفتقد المصداقية، لقد فاز فيني بدوري الأبطال وسجل أهدافا وكان يستحق الجائزة".

وتحدث "الدون" عن مدربيه السابقين دون تسمية أحدهم لكنه قال: "لقد حظيت ببعض المدربين السيئين للغاية.. لدرجة أن البعض منهم لم يكن لديه أدنى فكرة كيف تُلعب كرة القدم".

وحظي رونالدو بعلاقة متوترة مع الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، والذي تسبب في إبعاده عن الفريق.

وواصل رونالدو: "إذا أنهيت مسيرتي بتسجيل 920 أو 925 هدفاً فلا بأس في ذلك، وإذا وصلت للهدف رقم 1000 فهذا أمر جي أيضا، لكنه لن يمثل لي مشكلة فأنا الأفضل في التاريخ، الأرقام لا تكذب".