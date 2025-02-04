وزير خارجية الأردن: سنعمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن «هناك تطورات إيجابية في المنطقة تحتاج البناء عليها».

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بالقطاع.

وتابع: «أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي بعد اجتماع القاهرة، أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين»، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وواصل: «رسالتنا التي أطلقناها للعالم خلال اجتماع القاهرة أننا في العالم العربي جاهزون لأن ننخرط فورا لتحقيق السلام العادل، بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن زيارة الملك عبدالله الثاني، إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

وأوضح الصفدي، أن الدور الأمريكي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.