الاتحاد الأوروبي يعرض على مولدوفا 250 مليون يورو للحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية

عرضت المفوضية الأوروبية، على مولدوفا ما يصل إلى 250 مليون يورو (258 مليون دولار)، اليوم الثلاثاء؛ لمساعدة مواطنيها المتعثرين، والحد من اعتماد الدولة على الطاقة القادمة من روسيا.

وقالت مفوضة التوسيع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس: "سوف نساعد في خفض تكاليف الطاقة المتزايدة لجميع مواطني مولدوفا، ولا سيما للأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الأكثر تضررا".

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأنه سوف يتم صرف 100 مليون يورو بحلول منتصف أبريل المقبل.

وذكرت المفوضية، أن هناك 60 مليون يورو إضافية متاحة لمنطقة ترانسنيستريا المنشقة والموالية لروسيا، ​​رهنا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

كانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن مولدوفا وترانسنيستريا مطلع العام، حيث اتهمت موسكو كيشيناو بعدم سداد ديون الغاز التي وصلت إلى ما يعادل 700 مليون يورو.

ونتيجة لذلك، اندلعت أزمة طاقة كبيرة في ظل عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على سكان مولدوفا، وتأثير مدمر على سبل عيش سكان منطقة ترانسنيستريا، بحسب المفوضية.