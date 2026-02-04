علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقررة مساء غدٍ الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا المسابقة برصيد 32 نقطة.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي، أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، عموري، أحمد جمال، يحيى زكريا، أوفا، محمود مجدي، أحمد ياسر، محمود نبيل، موري، معاذ عبد السلام، يوسف فوزي، رشاد العرفاوي، ويليامز صنداي، محمد أشرف، سعيدي كيبو، جيمي موانجا، عبيدي إينيزا.