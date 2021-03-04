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زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 12:09 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة أربع دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

ووفق البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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