محمد بن زايد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم الإمارات كل تحرك لتسوية الأزمة سلميا

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، آخر التطورات الجارية حاليًا، مؤكدًا أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم.

وأشار ولي عهد أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وأكد ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.