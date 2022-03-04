الملياردير التركي محسن بيرق يدخل سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي

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أصبح الملياردير التركي محسن بيرق هو أحدث المتقدمين بعروض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، وفقا لما أعلنته مجموعة إيه.بي. القابضة.

وعرض أن رومان أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع مساء الأربعاء الماضي، في خطوة ستجلب نهاية لسنواته الـ19 الناجحة التي تملك فيها نادي تشيلسي.

ومن المفهوم أن نادي تشيلسي تلقى بالفعل العديد من العروض الجادة المهمة، حيث أن الفريق الذ يتعامل مع عملية البيع مازال يتوقع تقديم عروض أخرى.

وحاليا كشف بيرق، الذي يعمل في البناء والطاقة والتكنولوجيا، أنه من بين هؤلاء الذين تقدموا بعرض لشراء النادي.

وقالت سيدا بيرق المدير العام لمجموعة إيه بي القابضة لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه. ميديا" :" يمكن لنا تأكيد بشكل قاطع تقديمنا عرضا لشراء تشيلسي".

وأضافت :"أرسلنا عرضنا بخصوص هذا".

واضطر أبراموفيتش لاتخاذ قرار بيع النادي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا المتواصل، واعتبر أبراموفيتش -55 عاما- أن تملكه لتشيلسي هو " حظوة حياتي".

وقال محسن بيرق :"سنرفع العلم التركي في لندن قريبا. نناقش شروط شراء تشيلسي مع محاميي رومان أبراموفيتش. نحن في مرحلة التفاوض على التوقيعات".