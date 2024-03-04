الخارجية الأمريكية: نواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن تواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، منوهًا أن «الوضع الإنساني في القطاع لا يطاق».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يضغط خلال اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام، وتوزيعها على المواطنين الذين يحتاجونها.



ولفت إلى أن «واشنطن تضغط لإدخال المساعدات وفتح المعابر في شمال قطاع غزة»، معقبًا: «شاهدنا مقاطع مروعة الأسبوع الماضي (مجزرة الطحين)، والوضع صعب للغاية».



وأشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية صرحت علانية أنها تريد ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «النتيجة هي ما يُهم وليس النية، خاصة أن المساعدات التي تدخل غير كافية».



وأرجع لجوء واشنطن إلى إنزال المساعدات جويًا على غزة إلى عدم إيصال المساعدات بصورة كافية، مؤكدًا أن بلاه ستستمر في الضغط لتوسيع محاولات الإيصال بطرق أخرى.



وأكمل: «نريد إدخال المزيد من المساعدات برًا وبحرًا وجوًا، الإنزال الجوي أمر جيد وسنستمر في إيصال المساعدات بتلك الطريقة؛ لكنها ليست بديلة عن الطرق الأخرى».