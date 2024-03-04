متحدث الرئاسة: مصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية

قال المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر أجرت تحركات مع كل الأطراف منذ بداية الحرب على غزة بهدف وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الجهد المصري المكثف، بالتعاون مع الأشقاء في قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، أسفر عن الهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها العام الماضي.

وأكد أن مصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية؛ لأنه الضمانة الأساسية والأولى لدخول المساعدات بكميات كافية؛ تكفي الاحتياجات العاجلة وغير الملباة للشعب الفلسطيني.

وذكر أن مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» شو دينيو، تناول خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأوضاع شديدة الصعوبة في غزة.

ولفت إلى أن «دينيو» قال بوضوح شديد خلال اللقاء إنه «لا يمكن أن يتخيل أي دولة أخرى بخلاف مصر، تستطيع القيام بهذا الدور بتلك الشجاعة والتصدي».

وأكمل: «قبل بداية الأزمة الإنسانية بشكلها الحالي، مصر وجهت نداء إلى كل دول العالم لإرسال المساعدات إلى مطار العريش، لأنها كانت تتحسب أن الوضع الحالي في طريقه إلى الحدوث، ولذلك بدأت إدخال المساعدات وتوصيلها وتنسيقها واستقبالها».

وأشار إلى أن 80% من المساعدات والإغاثة المرسلة إلى قطاع غزة تأتي من مصر؛ شعبًا وحكومة، معقبًا: «نحن لا نمن به أبدًا، هؤلاء أشقاؤنا وهذا واجب سياسي وأخلاقي وإنساني».