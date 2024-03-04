وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: تمديد خفض استهلاك الغاز لعام آخر

وافق وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تمديد إجراءات الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15% عبر التكتل حتى مارس 2025.

وقالت وزيرة الطاقة اللبلجيكية تين فان دير ستراتين في بيان، إن التكتل "قد قطع شوطا طويلا منذ 2022"، عندما اشتدت أزمة الطاقة إلى أقصى درجة بعد مهاجمة روسيا لأوكرانيا.

كانت بلدان الاتحاد الأوروبي تعهدت أصلا في عام 2022 بخفض استهلاكها بنسبة 15% على الأقل، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في السنوات الخمس الماضية ، لضمان إمدادات الطاقة لفصل الشتاء بعد قيام روسيا بخفض صادراتها للتكتل بصورة هائلة.

وهذه النسبة المستهدفة لخفض الاستهلاك تم تجاوزها مع تقليص الطلب بأكثر من 19% عبر الاتحاد الأوروبي. وتلا ذلك تمديد آخر في مارس 2023 والذي كان من المقرر أن ينتهي أمده في نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بصورة هائلة في 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي ذروة الارتفاع زادت أسعار الجملة بأكثر من 300 يورو (325 دولارا).

وانخفضت الأسعار بصورة هائلة بعد التمكن من تفادي حدوث نقص في كميات الغاز بفضل استبدال الوقود الروسي بواردات من دول أخرى وخفض الطلب.