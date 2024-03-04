الداخلية تضبط 3 عصابات و89 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ماضية، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضما 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثا متنوعا، في إطار حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 89 قطعة سلاح ناري بحوزة 64 متهما، شملت 17 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش و47 فردا محليا و297 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة و185 قطعة أسلحة بيضاء.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 2276 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 161 كيلوجرام مخدرات و1985 قرصا مخدرا، وضبطت 23 متهما هاربا، و8 متهمين بالبلطجة و214 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية، وتنفيذ 57 ألفا و989 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات في فحص 40 سائق سيارة على الطريق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 10 منهم.